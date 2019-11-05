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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Fransa'dan çalışmaya gelen yabancılara ilişkin kota kararı

05 Kasım 2019, Salı 17:10
Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, çalışmak için ülkeye gelecek yabancılara 2020'den itibaren kota uygulanacağını belirtti.

Penicaud, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, ülkeye çalışma amacıyla gelecek yabancılara uygulanacak kotanın, ihtiyaç duyulan mesleklere göre belirleneceğini söyledi.

Fransa'da ihtiyaç duyulan mesleklerin bir listesinin yapılacağını ve bu listenin her yıl güncelleneceğini ifade eden Penicaud, liste hazır olduktan sonra gelecek yazdan itibaren kota uygulamasına geçileceğini belirtti.

Penicaud, önceliklerinin, Fransa'daki işsizlere istihdam sağlamak olduğunu sözlerini ekledi.

AA

Etiketler: fransa
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