Fransa ile ABD arasında vergi gerilimi

Fransa'nın ABD'li internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergi uygulaması konusunda ısrarcı olması, Fransa ile ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oluyor.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi ABD'li internet devlerine gelir vergisi uygulanmasıyla Fransa ile ABD arasında başlayan gerginlik derinleşiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden uyguladığı vergi konusu tekrar gündeme geldi.

Macron bu sorunu ABD ile çözebileceğini düşündüğünü söylerken, Trump bu konuda Fransa'dan farklı görüşleri bulunduğunu vurguladı.

Bu mesele, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine ve kavganın büyümesine neden oluyor.

Fransa'nın Biarritz kentinde ağustosta düzenlenen G7 Zirvesi'nde, iki lider arasında yapılan görüşmelerde sorunun çözüme kavuşturulacağı belirtilse de bu geçen zaman zarfında olumlu gelişme yaşanmadığı gibi gerginlik daha da derinleşti.

Macron, bu zirvede merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde söz konusu vergi uygulamasına ilişkin bir çözüm bulunabileceğini ifade etmişti.