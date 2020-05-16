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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Fransız bakandan aşı açıklaması: 18 aydan önce hazır olamaz

16 Mayıs 2020, Cumartesi 19:05
Fransız Yüksek Öğrenim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Frédérique Vidal, Covid-19 aşısının en erken 18 ay içerisinde bulunabileceğini açıkladı.

Cumartesi günü Europe 1 radyo kanalına konuşan Vidal, "Aşı çalışmaları yıllar alır. Laboratuvarlar ve araştırmacılar bize, klinik denemelerin gelişiminde gördüğümüz ivmenin 18 ay içinde bir aşı geliştirilmesi için umut verdiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Vidal, insanların güvenliğini tehlikeye atmadan bundan daha hızlı gidilebileceğini düşünmenin mantıksız olduğunu belirtti.

Vidal'in değerlendirmeleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin yıl sonuna kadar bir aşı geliştirebileceğine yönelik açıklamalarıyla çelişiyor.

Bir radyo programında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ise, bir yıl içerisinde bir aşı geliştirmenin "iyimser" bir tahmin olduğunu söylemişti. Kluge, bir buçuk yıllık bir sürenin daha gerçekçi olabileceğini belirtmişti.

Dünya genelinde Covid-19 aşısı için halihazırda 100'den fazla araştırma projesi var ve bu projelerin 10'u klinik deney aşamasında.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransız Bakan, açıklama, aşı, 18 ay
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