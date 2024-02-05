Gazze 122 gündür İsrail saldırısı altında - Gazze'deki soykırımda 27 bin 478 Filistinli katledildi

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde geceden bu yana düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü, onlarca Filistinli de yaralandı. İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 27 bin 478’e ulaştı.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 122. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Han Yunus olmak üzere farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

Gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Filistin Kızılayı da Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi çevresindeki kuşatmanın 14 gündür devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, El Halil, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerinde Filistinlilerin evlerini bastı.

El Halil'in kuzeyindeki Halhul beldesindeki baskında daha önce serbest bırakılan eski Filistinli tutuklu Mahir el-Atraş, oğlu ve başka bir Filistinli gözaltına alındı.

El Halil'in merkezinde de bir eve düzenlenen baskında bir Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri beldede baskın düzenledikleri evlerde eşyaları da tahrip etti.

Cenin'in Arrabe beldesinde evlere düzenlenen baskınlarda da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Tubas kentinde iş makineleriyle gerçekleşen baskında pek çok noktaya keskin nişancı yerleştirildi, 2 ev basılarak eşyaları tahrip edildi.

Aynı şekilde Ramallah'ın Silvad beldesinde de bir evin eşyalarına zarar verildi.

İsrail'in, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte aralarında bir kadın ile çocuklarında bulunduğu 28 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal atındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 6 bin 540'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlar sırasında evlere büyük zarar verdiği, beldelerdeki altyapıyı tahrip ettiği, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koyduğu kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli öldü, 4 bin 400 Filistinli de yaralandı.

Hamas: İsrail, Gazze’de olası ateşkes maddelerini ısrarla reddediyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nde muhtemel ateşkes anlaşması hakkında Hamas'ın Beyrut ofisinde açıklamada bulundu.

Hamdan, Hamas ile İsrail'in ateşkes taslağında yaşadığı anlaşmazlıklar hakkında şöyle konuştu:

"Her şeyden önce bizim için çok önemli bir mesele olan tam bir ateşkes üzerinde ısrar ediyoruz. Yani (İsrail askerlerinin) Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması. İsrail ise bu maddelere ısrarla karşı çıkıyor."

İsrail, Gazze'ye ablukayı kaldırmayı ve saldırıları sonlandırmayı reddediyor

İsrail'in üzerinde ısrar ettiği konulara değinen Hamdan, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmek istiyor. Ateşkes istemedikleri gibi ablukayı kaldırmaya da yanaşmıyorlar. En büyük anlaşmazlık bu." diye konuştu.

Arabulucuların anlaşma taslağı üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarına işaret eden Hamdan, Hamas'ın tüm şartlarının yerine getirileceğinin garantisinin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hamas, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyor

Hamdan, esir takası için İsrail'e üst düzey bir isim iletip iletmedikleri hakkında, "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu da en sonunda gerçekleşecektir." şeklinde konuştu.

Hamaslı yetkili, ateşkesin sağlanamaması halinde en kötü senaryonun ne olabileceği sorusunu, "Sahadaki gerçekler dışında herhangi bir senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Bizler tam kapsamlı bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz ve sonunda bu da gerçekleştireceğiz." şeklinde cevapladı.

Son 24 saatte 113 Filistinli daha öldürüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 122 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde işlediği 13 katliamda, 113 Filistinlinin öldüğü, 205 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 478'e, yaralı sayısının da 66 bin 835'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.