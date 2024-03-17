Gazze bu haldeyken nerdesin Türkiye Cumhurbaşkanı?

X sosyal medyada paylaşılan bir videoda Filistinli kadın İslam ülkelerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek serzenişte bulundu.

Sosyal medyada ilgi gören ve çokça paylaşılan videoda konuşan dertli kadın şöyle dedi: “Bütün kalbimizle sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, takdir ettiğimiz cumhurbaşkanı nerede? Her zaman gurur duyduğumuz başkan… Hatta sevgimizi tüm dünya kıskanıyor Recep Tayyip Erdoğan. Allah onu korusun ve yüceltsin, ömrünü uzun etsin. Seçim günlerinde dua ve ibadet ederdik. Seçimi kazanması için geceler geçirirdik. Şükürler olsun ki seçimi kazandı. Gazze bu haldeyken nerdesin? Nerdesin Türkiye Cumhurbaşkanı? Nerdesin Müslüman, nerdesin saf ve dürüst mü’min? Nerdesin Kur’an okuyan ve öven insan, hani nerdesin? Bunlar niye bizim başımıza geliyor, biz halk olarak ne yaptık? Niye evlerimizden çıkıp çadırlarda yaşıyoruz? İslam ve Müslümanların yardımı nerede? Nerdesin Recep Tayyip Erdoğan? Biz seni Müslümanların halifesi olarak görüyorduk. Ama Allah’a hamdolsun. Perde arkasında neler oluyor Allah bilir. Allah’a şöyle dua ediyoruz: Allah Müslümanları ve ülkelerini korusun.”

İstanbul - Yakup Çetiner