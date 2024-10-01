Gazze’de 359 günde 41 bin Filistinli katledildi!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 359 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail 7 Ekim'den beri 16 bin çocuğu katletti!

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin daha öldüğü, 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 41 bin 595'e, yaralı sayısının da 96 bin 251'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Um Fahm Okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu okulun "Hamas ile bağlantılı silahlı kişiler olduğu" iddiasıyla hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail'in Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin merkezinde 1, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da 2 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 5 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 586 Filistinlinin öldüğü, 96 bin 210 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Şabiye Kavşağı yakınında bir binayı hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınında bombalanan bir evin enkazından 2 kişiye ait cansız beden çıkarıldığı belirtildi.

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve keşif uçaklarıyla saldırı düzenlediğini, saldırıda Muhammed İsmet Şahin isimli Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait savaş uçaklarının, Nusayrat'ın kuzeyinde bulunan Cedid Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığını, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Tanıklar, Gazze'deki El-Cela Caddesi'nde Filistinlilere ait bir eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının, Deyr el-Belah kentinin Meşaile bölgesinde de bir evi bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nden kaynaklar, İsrail ordusunun kente düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin öldüğünü, birçok Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze kentindeki Belediye Parkı yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldığını aktardı.

Filistin sağlık ekipleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Riyazus Salihin Camisi yakınında bulunan Filistinlileri hedef aldığını bildirdi.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü, 25 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nden kaynaklar, kuzeydeki El-Cela Caddesi'nde bulunan Es-Saftavi bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampında bir eve düzenlenen saldırıda ise 5 Filistinli öldü, 5'i yaralandı.

Görgü tanıkları hedef alınan 2 evin de tamamen yıkıldığını ve civardaki evlerde büyük hasar oluştuğunu ifade etti.

İsrail, Ramallah'ta "ayrım duvarı" inşası için Filistinlilere ait topraklarda hafriyat çalışmalarına başladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah kentinin Sincil kasabasına ait araziler, İsrail'e ait buldozerle tahrip edildi.

İsrail'in, kasabanın etrafını çevreleyerek, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleştiği caddeden ayıran bir ayrım duvarı inşa etmeye hazırlandığını ifade eden tanıklar, bu nedenle Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini aktardı.

Tanıklara göre İsrail makamları, daha önce Sincil Belediyesine kasabada ayrım duvarı inşası için 15 dönümlük araziye el konulması yönünde askeri talimat gönderdi.

Filistinlilerin topraklarına el konularak inşa edilmesi planlanan duvar, bölgedeki vatandaşların hareket alanını kısıtlayacak ve onları, evlerine ulaşmaları için alternatif uzun yollar kullanmaya zorlayacak.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'ten itibaren 27 bin dönüm Filistin toprağını gasbettiğini açıklamıştı.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun hazırladığı rapora göre, İsrail'in 2023 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları da bir önceki yıla göre iki kat arttı.

Buna göre, Batı Şeria'da 2022 yılında 26 bin dönüm, 2023 yılında ise 50 bin 526 dönüm alana İsrail tarafından el konuldu.

İsrail ordusu savaş gemisiyle Kızıldeniz'de bir İHA'ya müdahale ettiğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, donanmadaki bir savaş gemisinin İsrail karasuları dışında Kızıldeniz'de bir İHA'ya karşı koyduğu belirtildi.

Açıklamada İHA'nın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrail, bir günde ikinci kez bir savaş gemisiyle sınırları dışındaki bir İHA'ya müdahale ettiğini duyurmuş oldu.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, İsrail'e doğru gelen bir İHA'ya savaş gemisiyle müdahale edildiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Irak'taki "İslami Direniş Koordinasyonu" adlı Şii milis grup saldırıyı üstlendi.

İslami Direniş Koordinasyonundan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.