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3 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

02 Mayıs 2025, Cuma 23:57
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 660 bin çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

UNRWA’nın paylaştığı bilgilere göre, çatışmalar yüzünden birçok okul zarar gördü ya da sığınak olarak kullanılmaya başlandı. Eğitim faaliyetlerinin büyük ölçüde durduğu bölgede, insanî yardım girişlerindeki kısıtlamalar da eğitimin yeniden başlamasını zorlaştırıyor. İsrail saldırıları altındaki Gazze’de zorlukların son derece büyük olduğu vurgulanan açıklamada, “Gazze’de savaş sebebiyle yaklaşık 660 bin çocuk okula gidemiyor.” ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi

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