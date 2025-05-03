"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sırrı Süreyya Önder vefat etti

03 Mayıs 2025, Cumartesi 17:23
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (63), tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer masajı eşliğinde hastaneye getirildiği belirtildi.

Önder'e acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir." denildi.

Açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'den açıklama

DEM Parti'den Önder'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmralı heyeti üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."

Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini anımsattı.

Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurt dışı sitelerinden alışveriş yaparken dikkat!

    Sırrı Süreyya Önder vefat etti

    Volker Türk'ten Myanmar'daki insanlar için acil çağrı: Gıda, su, barınak, barış ve korumaya ihtiyacı var

    Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Sarıyer'de çöken yol trafiğe kapatıldı - Doğal gaz akışını kesildi

    Pakistan: Güney Asya'da çatışma kimseye fayda sağlamaz

    Ararım seni her yerde! - Genç Yorum’dan sivil itaatsizlik rehberi

    Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı en güçlü şekilde kınadı

    İsrail'in 'aç bırakma' işkencesi devam ediyor: Açlıktan ölen çocukları kurtarın!

    Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

    İstanbullu, ‘Kanal İstanbul’a karşı

    İTO açıkladı: Enflasyon 47,2

    Mülâkat liyakati yerle bir ediyor

    Muhalefetten TRT’ye tepki

    Telef edilen demokrasi ve hukuktur

    Almanya-Stuttgart'ta bir araç kalabalığın arasına daldı: En az 3 kişi yaralandı

    Dolar 2028’de 55 TL olacak

    Arjantin'in güneyinde büyük deprem

    Ukrayna: Rus İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fatma Eren

    İslâm dünyasının şu hâl-i pürmelâli - “Neden, neden?” diyorum...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Şûrâ kuvvet bulsun”
    Risale-i Nur'dan

    Bir şahs-ı manevînin azalarıyız
    Cevher İLHAN

    İsrail’le emperyal işbirliği
    Ahmet BATTAL

    Bizim gündem, Demokratik Anayasa
    Halil ELİTOK

    Adalet-i mahza
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı en güçlü şekilde kınadı
    Raşit Örenel

    İnsan insanın... (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.