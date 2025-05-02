İstanbullu, ‘Kanal İstanbul’a karşı

İstanbul Planlama Ajansı İstanbul’daki vatandaşların yüzde 77.2’sinin Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemediğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kanal İstanbul ile ilgili İstanbullulardan görüş alındığı ve yüzde 77.2’sinin Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemediğini açıkladı.

“Kesinlikle yapacağız”

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin, “Biz Kanal İstanbul’un yapılmasıyla ilgili çok net şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul’u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul’u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız bu konuyu istişare ediyoruz hem Çevre Şehircilik bakanımızla hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bu ciddi bir 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz’’ dedi.

Ankara - Anka