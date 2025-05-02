Telef edilen demokrasi ve hukuktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” ifadeleri tepki çekti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın “telef” sözlerine, “Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir, telef olan demokrasi ve hukuktur, telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, gencin hayatıdır, telef olan ‘milletin hizmetkarı’ diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır. Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız” şeklinde cevap verdi.

Ali Babacan da tepki gösterdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki göstererek, “Buna demokrasi denmez. Eğer telef olan bir şey varsa Türkiye’de, Türkiye, Sayın Erdoğan’ın bizzat eliyle telef olmaktadır, hukuk telef olmaktadır” dedi.

Ankara - anka