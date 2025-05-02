Muhalefetten TRT’ye tepki

Muhalefet partileri TRT’nin taraflı yayınlarına tepki gösterdi: TRT milletin varlığıdır, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TELE1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT’nin kuruluş yıldönümü üzerine sorulan soruya Babacan şu yanıtı verdi: “TRT milletin varlığıdır. TRT yıllarca, kurulduğundan sonra, yıllarca olduğu gibi, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır. Çünkü devletin kanalıdır. Milletin kanalıdır. Sayın Erdoğan’ın şahsî kanalı ya da yandaşlarının kanalı değildir. Dolayısıyla TRT olsun Anadolu Ajansı olsun, bu tür kuruluşların adil bir yayıncılık ilkesi izlemesi lazım. Bu kul hakkıdır, hak gaspıdır. Ben DEVA Partisi’nin Genel Başkanı olarak eğer Genel Merkezimizde büyük binamızda beş yıldır elektrik parası ödüyorsak ve buradan da TRT’ye pay ödüyorsak, TRT de beni bir kere bile yayına davet etmediyse doğru düzgün haberlerimizi yayınlamıyorsa benim hakkım var ve ben bu hakkımı helâl etmiyorum. Hadi bakalım uğraşsınlar. Nasıl çözeceklerini düşünsünler ben hakkımı helâl etmiyorum. Erdoğan dışında başkalarına oy veren insanlar ‘Ben de hakkımı helâl etmiyorum’ derse Sayın Erdoğan ne yapacak?”

Özgür Özel: “TRT milletindir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de TRT’nin 61. yılına ilişkin olarak, “TRT’miz 61 yıldır yayında. Böyle başlayabilmeyi çok isterdim. Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasî partinin operasyon kanalına dönüştürdüler. Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. O ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum” dedi.

Milletin yanında değilsiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de “Ne devlet mirası TRT ne de siz milletin yanında asla değilsiniz. Milletin menfaatinde olan hiçbir şeyin yanında olmadığınız gibi bir de rant projesi olan Kanal İstanbul propagandasının dün olduğu gibi bugün de en başat savunucularından biri TRT’dir” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA