"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Muhalefetten TRT’ye tepki

02 Mayıs 2025, Cuma 22:12
Muhalefet partileri TRT’nin taraflı yayınlarına tepki gösterdi: TRT milletin varlığıdır, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TELE1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT’nin kuruluş yıldönümü üzerine sorulan soruya Babacan şu yanıtı verdi: “TRT milletin varlığıdır. TRT yıllarca, kurulduğundan sonra, yıllarca olduğu gibi, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır. Çünkü devletin kanalıdır. Milletin kanalıdır. Sayın Erdoğan’ın şahsî kanalı ya da yandaşlarının kanalı değildir. Dolayısıyla TRT olsun Anadolu Ajansı olsun, bu tür kuruluşların adil bir yayıncılık ilkesi izlemesi lazım. Bu kul hakkıdır, hak gaspıdır. Ben DEVA Partisi’nin Genel Başkanı olarak eğer Genel Merkezimizde büyük binamızda beş yıldır elektrik parası ödüyorsak ve buradan da TRT’ye pay ödüyorsak, TRT de beni bir kere bile yayına davet etmediyse doğru düzgün haberlerimizi yayınlamıyorsa benim hakkım var ve ben bu hakkımı helâl etmiyorum. Hadi bakalım uğraşsınlar. Nasıl çözeceklerini düşünsünler ben hakkımı helâl etmiyorum. Erdoğan dışında başkalarına oy veren insanlar ‘Ben de hakkımı helâl etmiyorum’ derse Sayın Erdoğan ne yapacak?” 

Özgür Özel: “TRT milletindir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de TRT’nin 61. yılına ilişkin olarak, “TRT’miz 61 yıldır yayında. Böyle başlayabilmeyi çok isterdim. Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasî partinin operasyon kanalına dönüştürdüler. Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. O ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum” dedi.

Milletin yanında değilsiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de “Ne devlet mirası TRT ne de siz milletin yanında asla değilsiniz. Milletin menfaatinde olan hiçbir şeyin yanında olmadığınız gibi bir de rant projesi olan Kanal İstanbul propagandasının dün olduğu gibi bugün de en başat savunucularından biri TRT’dir” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı en güçlü şekilde kınadı

    İsrail'in 'aç bırakma' işkencesi devam ediyor: Açlıktan ölen çocukları kurtarın!

    Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

    İstanbullu, ‘Kanal İstanbul’a karşı

    İTO açıkladı: Enflasyon 47,2

    Mülâkat liyakati yerle bir ediyor

    Muhalefetten TRT’ye tepki

    Telef edilen demokrasi ve hukuktur

    Almanya-Stuttgart'ta bir araç kalabalığın arasına daldı: En az 3 kişi yaralandı

    Dolar 2028’de 55 TL olacak

    Arjantin'in güneyinde büyük deprem

    Ukrayna: Rus İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı

    Kartalkaya'daki otel yangını bu şekilde başlamış

    Dünyada her yıl 1,2 milyon kişi trafik kazaları sebebiyle ölüyor

    İş dünyasından AB çağrısı: Müzakere süreci bir an önce canlandırılmalı

    Onlar Cennet kuşu oldular

    Okulları güçlendirmek için ne bekleniyor?

    Besiciler dertli

    Babacan: İnsanların aklıyla alay etmeyin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı en güçlü şekilde kınadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Şûrâ kuvvet bulsun”
    Cevher İLHAN

    İsrail’le emperyal işbirliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bizim gündem, Demokratik Anayasa
    Fatma Eren

    İslâm dünyasının şu hâl-i pürmelâli - “Neden, neden?” diyorum...
    Risale-i Nur'dan

    Bir şahs-ı manevînin azalarıyız
    Ali BEYKOZ

    Senaryo yazımı
    Cenk ÇALIK

    Can Kardeş Sayfamız
    Faruk ÇAKIR

    AB yolu menfaatimize değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.