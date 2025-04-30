Enerji Bakanı: Bizi de etkileyebilir

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İspanya’da başlayan ve Portekiz ve Fransa’nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye’nin de Avrupa’nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu hatırlattı. Bayraktar, hâlâ söz konusu ülkelerden olayın sebebine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, “Kabine’ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah’tan biz en uçtayız” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.