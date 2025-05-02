İTO açıkladı: Enflasyon 47,2

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin “İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi”ne göre, aylık enflasyon yüzde 3,21, yıllık enflasyon yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.

İTO, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin “İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi”ni açıkladı. İTO verilerine göre, Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,21 olarak gerçekleşti. 2025 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 47,21 oldu. İstanbul - Anka

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