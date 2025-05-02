Mülâkat liyakati yerle bir ediyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendikasının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara’daki Kolej Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Mülâkat gibi adaletsiz bir sistem, liyakati yerle bir ediyor. Devlete bağlılığımız, millete sevdamız, haksızlığa susmamızı gerektirmiyor. Her zaman söyledik; şimdi bir kez daha uyarıyoruz.

Ayrımcılığa yol açan, objektif unsurlar içermeyen her uygulama, kamuda yeni yandaş oluşumların kaynağı olur. Bugün en kısa sürede bu tarafgir anlayıştan vazgeçilmezse, kamuda etkili ve verimli hizmet üretmek imkânsız hâle gelecektir. Mülâkatın kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Ankara - Anka

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