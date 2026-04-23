İsrail asıllı Profesör Bartov: Gazze’de yaşananlar soykırımdır!

23 Nisan 2026, Perşembe 11:30
ABD’deki Brown Üniversitesinde Holokost ve soykırım konularında çalışmalar yürüten İsrail asıllı Amerikalı Profesör Omer Bartov, “Yaşananlar, Holokost’a benzemiyor. Gazze’de yaşananlar Holokost değildir. Gazze’de yaşananlar, özel bir soykırımdır. Holokost’tan çok farklıdır, Birleşmiş Milletlerin (BM) soykırım tanımıyla örtüşmektedir.” dedi.

HEM SAVAŞ, HEM İNSANLIK SUÇU

Brown Üniversitesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları Profesörü Bartov, siyonizme yönelik eleştirilerini Gazze’de yaşananlar üzerinden ele aldığı “İsrail: Ne Yanlış Gitti?” adlı yeni kitabında işaret ettiği hususları, The New Yorker dergisine verdiği röportajda ayrıntılarıyla anlattı. Gazze’de geniş çaplı yıkım yaşandığını belirten Bartov, çok sayıda Filistinlinin öldürülmesinin hem savaş suçu, hem de insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Bartov, “İsrail’de soykırım niteliği taşıyan söylemler mevcut. İsrail hükümetinde, ordusunda ve güvenlik yapılarında görev yapan bazı yetkililer, soykırım niteliği taşıyan açıklamalar yapıyor.” diye konuştu. 

BU ÖLÇEKTE OPERASYONU ADB’SİZ YAPAMAZ

Bartov, “İsrail, bu ölçekte ve yoğunlukta bir operasyonu ancak ABD’nin sürekli desteğiyle sürdürebilirdi. Silah, ekonomik yardım ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto gücüyle sağlanan diplomatik koruma bu desteğin temel unsurları.” ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin Gazze’deki nüfusu bölgeden çıkarmayı hedeflediğine işaret eden Bartov, bu yaklaşımın etnik temizlikten soykırıma evrildiğini aktardı.

KİMSE HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR!

İsrail’in Gazze’deki emellerinin ortada ve görünür olduğuna işaret eden Bartov, “Şu anda Gazze halkı toprakların yarısından daha az bir alanda yaşıyor. Barınakları yok, çadırlarda yaşıyorlar, altyapıları yok ve kimse bu konuda hiçbir şey yapmıyor.” dedi. Bartov, Gazze’de varlıklı kesimler için bir tatil bölgesi oluşturulmasının planlandığını, Filistinlilerin bu düzen içinde düşük ücretli temizlik ve hizmet işlerinde görev alan, kalan zamanlarını ise “toplama kamplarını andıran sözde insanîyardım merkezlerinde” geçireceği bir model öngörüldüğünü vurguladı.

PROBLEMİN KÖKENİ SİYONİZM

“İsrail: Ne Yanlış Gitti” kitabına dair değerlendirmelerde bulunan Bartov, sıkıntının temelini bulmak için 1948 yılına kadar geriye gitmek gerektiğine değindi. Bartov, İsrail’in hiçbir zaman bir anayasaya sahip olmaması ve siyonizmin bir devlet ideolojisi haline gelmesinin “yanlış giden şeyler” arasında yer aldığını belirtti.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    İktidar kimseyi dinlemiyor

    İLO: 4 çocuktan 1’i yeterli beslenemiyor

    Savaşta da mağlup barışta da

    Hürmüz karıştı, petrol yeniden yükselişe geçti

    Mescid-i Aksa için uluslararası yardım çağrısı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Meclisi kuruluş ayarlarına döndürelim
    📷

    Meclis Milletin kalbi olmalı - Milletten kopmamalı

    Emekliler zor şartlarda yaşıyor

    DP Sözcüsü Altıntaş: Adalet yoksa devlet yoktur

    İngiltere’deki okullarda cep telefonu kanunla yasaklanıyor

    İsrail asıllı Profesör Bartov: Gazze’de yaşananlar soykırımdır!

    Gülistan Doku soruşturmasında Eski vali Tuncay Sonel de tutuklandı

    Binden fazla sanatçı, İsrail’i boykot etmeye çağırdı

    BAYRAM VAR, AMA ÇOCUKLAR NEREDE?

    İran: Abluka kalkarsa müzakereler devam eder

    ABD’li Senatör Sanders’tan: “İsrail’e askerî yardımların durdurulması” çağrısı

    Trump’tan kafa karıştıran açıklamalar: Ateşkes ilân ettim, abluka sürecek

    Af Örgütü raporu: Türkiye’de hak ihlâlleri genişliyor

    Erdoğan’a Şimşek’i görevden al baskısı

