Mescid-i Aksa için uluslararası yardım çağrısı

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed bin Ahmed el-Yemahi, parlamentonun sosyal medya platformundaki hesabında yayınlanan açıklamasında, “İsraillili yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya girmesini ve avlusunda İsrail bayrakları açmasını uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali” olarak nitelendirdi.

Bu durumun Arap ve İslam dünyasının duygularını provoke ettiğini belirten Yemahi, gelişmeleri “tehlikeli bir tırmanış” olarak değerlendirdi.

Yemahi, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası toplumu, ihlallerin durdurulması için bağlayıcı ve acil adımlar atmaya, Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya ve sorumluların hesap vermesini temin etmeye çağırdı.

ABD’de İsrail’e destek hızla azalıyor

İsrail merkezli Walla News haber sitesi, İsrail’in ABD’deki imajının Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın ardından derinden zarar gördüğünü ve Tel Aviv’e verilen desteğin hızla azaldığını belirtti. Habere göre, uzun yıllar boyunca ABD dış politikasının en istikrarlı unsurlarından biri olarak kabul edilen Washington-Tel Aviv ilişkileri, son haftalarda yaşanan bölgesel gelişmeler ve üst düzey Amerikalı yetkililerin açıklamalarıyla birlikte “radikal bir değişime” şahit oldu. Söz konusu radikal değişimi açıkça ortaya koyan verilere göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ının İsrail’e olumsuz baktığı, 18-29 yaş arası gençlerin ise yaklaşık yüzde 75’inin Filistinlilere İsrail’den daha fazla sempati duyduğu aktarıldı. Bu oranların daha önce görülmemiş düzeyde olduğu ve geçmişte ABD’de İsrail lehine güçlü bir siyasî fikir birliğinin bulunduğu vurgulandı.