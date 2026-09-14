Iğdır’da mikrodalga fırın patladı, yangın çıktı

Iğdır’da bir apartman dairesinde mikrodalga fırının aşırı ısınarak patlaması sonucu yangın çıktı. Dairede mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.



Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede mikrodalga fırının aşırı ısınarak patlaması sonucu yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Yoğun duman sebebiyle apartmanda ve çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan kişiler, itfaiye aracının sepetiyle tahliye edilerek güvenli alana çıkarıldı. Ekiplerin binanın ön ve arka tarafından müdahale ettiği yangın, yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatıldı. Iğdır-ANKA

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