Gazze’de en ağır ilâç krizi yaşanıyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki hastaneler ve sağlık merkezlerinde yaşanan ilâç krizi, İsrail’in bölgeye uyguladığı ablukadan bu yana maruz kalınanların en ağırı.” ifadesi kullanıldı.

Bölgede senelik 40 milyon dolarlık ilâç ve tıbbî teçhizat ihtiyacı olduğuna işaret edilen açıklamada, “2019’un ilk yarısında ilâç ve tıbbî teçhizat için farklı kesimlerden yaklaşık 10 milyon dolarlık bir bütçe tedarik edildi. Ancak bu rakam, ihtiyaçların karşılanması için 6 ayda gerekli olan bütçenin yarısına tekabül ediyor.” denildi. Bakanlık, hastaların ihtiyaçlarına karşılık verilmesinde yaşanan bu gerileme dolayısıyla Gazzeli hastaların yüzde 50’sinin tedaviden mahrum kaldığını aktardı. AA

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