Gazze’den 2 bin 500 çocuk acilen tahliye edilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze’de görev yapan 4 ABD’li doktorla görüşmesinin ardından X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Gazze'nin yeniden imarı 10 ila 15 yıl sürebilir
Gazze’de görev yapan doktorlarla görüşmesinden çok etkilendiğini belirten Guterres, doktorların fedakarlığının dikkati çekici olduğunu dile getirdi.
Guterres, “Gazze’den 2 bin 500 çocuğun acilen tahliye edilmesi ve daha sonra ailelerine ve toplumlarına dönüşlerinin güvence altına alınması gerekiyor.” ifadesini kullandı.
AA