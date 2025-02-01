Gazze’den 2 bin 500 çocuk acilen tahliye edilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze’de görev yapan 4 ABD’li doktorla görüşmesinin ardından X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'nin yeniden imarı 10 ila 15 yıl sürebilir Gazze’de görev yapan doktorlarla görüşmesinden çok etkilendiğini belirten Guterres, doktorların fedakarlığının dikkati çekici olduğunu dile getirdi. Guterres, “Gazze’den 2 bin 500 çocuğun acilen tahliye edilmesi ve daha sonra ailelerine ve toplumlarına dönüşlerinin güvence altına alınması gerekiyor.” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.