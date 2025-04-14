Gazze halkı tehcire zorlanıyor

İsrail ordusu, Gazze’nin orta kesimindeki En-Nusayrat bölgesinde yaşayan Filistinlileri, bulundukları bölgeyi terk etmeye zorladı.

Gazze hem kuzeyden hem güneyden işgal ediliyor

İsrail 'suyu' da Filistinlilere karşı soykırım silahı olarak kullanıyor!

'İsrail, ABD'nin sabrını zorluyor' İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Nusayrat bölgesindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı. Adraee’nin yayımladığı tahliye emri, El-İman, Et-Takva, El-Besatin, Ez-Zehra, El-Bevadi ve En-Nüzhe mahallelerini kapsıyor. İsrail ordusu, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi. Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbî oksijen üretim istasyonu da vuruldu. Haber Merkezi

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