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Gazze İsrail-Filistin çatışmasında dördüncü şavaşın eşiğindeydi

13 Mayıs 2019, Pazartesi 17:08
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "Gazze, önceki hafta İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan askeri tırmanış nedeniyle dördüncü bir savaşın eşiğindeydi." dedi.

Günübirlik ziyaret için Gazze'ye gelen ve Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nde başlatılan güneş enerjisi projesini inceleyen Mladenov, düzenlediği basın toplantısında, "Gazze, önceki hafta İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan askeri tırmanış nedeniyle dördüncü bir savaşın eşiğindeydi." dedi.

Mladenov, BM ve Mısır'ın, Gazze'de sükunetin korunması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için koordineli şekilde çabalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Kimse yeni bir savaşa götürecek çatışma istemiyor. Dolayısıyla anlaşmaların kalıcı olması için herkesin çabalarını birleştirmesi gerekir. Ateşkesin bozulmaması için tüm tarafların üzerine düşeni yapacağını umuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in atması gereken birçok adımdan birkaçını attığına, bu bağlamda balıkçılar için avlanma mesafesini genişleterek, sınır kapılarını açtığına işaret eden Mladenov, BM'nin de eğitim, sağlık, enerji, geçici istihdam gibi alanlarda Gazze'deki durumun iyileştirilmesine katkı sağlayacak uzun vadeli bir planının olduğunu ancak öncelikle ateşkesi kalıcı hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Mladenov, İsmini açıklamadığı bazı tarafların, geçen haftalarda ateşkes çabalarını bozmaya çalıştığına işaret ederek, Katar'ın Gazze'ye yaptığı mali yardımların ise ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve enerji başta olmak üzere Gazze'deki şartların iyileştirilmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Nasır Tıp Kompleksindeki güneş enerjisi projesinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Japonya'nın katkısıyla başlatıldığı bilgisini veren Mladenov, BM'nin geçen aylarda Filistinlilerin sıkıntısını hafifletmek için büyük çaba harcadığını belirterek, "BM'nin hedefi, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistin'de birlik sağlanarak Batı Şeria ile Gazze'yi bir araya getirecek ulusal demokratik bir hükümetin kurulması." şeklinde konuştu

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail saldırılarında 100'den fazla apartman dairesinin yıkıldığını, 700'ünün ise hasar gördüğünü aktarmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile BM ara buluculuğunda, 6 Mayıs'ta Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

AA

Etiketler: BM, İsrail, Filistin, Gazze
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