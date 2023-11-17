Gazze Şeridi geniş çapta açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi’nde büyük bir gıda açığının söz konusu olduğunu ve buradaki halkın geniş çapta açlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Merkezi Roma’da olan WFP’nin bölgeden yaptığı yazılı açıklamada, “Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze’ye gerekli gıda tedarikinin sadece yüzde 10’u girebiliyor. Gazze Şeridi artık büyük bir gıda açığı ve geniş çapta açlıkla karşı karşıya. Halkın neredeyse tamamı çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de “Gazze’de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.” ikazında bulundu. Gazze’deki yakıt sıkıntısının, 130 fırının tamamında ekmek üretiminde ciddi bir duraksamaya yol açtığı belirtilen açıklamada, yakıt sorununun aynı zamanda gıda yardımı dahil olmak üzere; insani yardım dağıtımı operasyonlarını da sekteye uğrattığı kaydedildi. AA

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