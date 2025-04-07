Gazze yaşanmaz hâle gelir

07 Nisan 2025, Pazartesi 04:05
İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alınan 6 dakika 42 saniyelik görüntünün ardından Hamas’tan açıklama yapıldı.
Tek istekleri dünyadaki diğer akranları gibi yaşamak...
“Filistinli sağlık görevlisinin, Refah’ta ilk yardım ekibine yönelik infazı belgelemesi, İsrail’in gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve onun yalan anlatılarını çürüttü” ifadesi kullanılan açıklamada, ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarının insani görevlerini yaptıkları sırada “önceden planlı” bir şekilde infaz edildiği vurgulandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, “İsrail, sağlık çalışanları ile sivil savunma ekiplerinin halka yardım etmesine engel olarak Gazze’yi yaşanılmaz bir yer haline getirmeye çalışıyor” denildi.
GAZZE ÖLÜYOR, İNSANLIK SEYREDİYOR - ZULME DUR DIYECEK ÜMMET NEREDE?
İtalya'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısı: ''Filistin Devleti tanınmalıdır; ikiyüzlülük perdesi çoktan yırtıldı''
Filistin ölüyor sessiz kalmayın! - Soykırıma ortak olmayın, yargılanırsınız! - Avrupa değerleri nerede?
Kendinizden utanmalısınız!
AB'ye İsrail'le suç ortaklığına ''şimdi son ver'' çağrısı: "Bu soykırım Avrupa silahlarıyla gerçekleştiriliyor"
Okunma Sayısı: 1036
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.