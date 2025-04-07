"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze yaşanmaz hâle gelir

07 Nisan 2025, Pazartesi 04:05
İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alınan 6 dakika 42 saniyelik görüntünün ardından Hamas’tan açıklama yapıldı.

Tek istekleri dünyadaki diğer akranları gibi yaşamak...

“Filistinli sağlık görevlisinin, Refah’ta ilk yardım ekibine yönelik infazı belgelemesi, İsrail’in gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve onun yalan anlatılarını çürüttü” ifadesi kullanılan açıklamada, ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarının insani görevlerini yaptıkları sırada “önceden planlı” bir şekilde infaz edildiği vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, “İsrail, sağlık çalışanları ile sivil savunma ekiplerinin halka yardım etmesine engel olarak Gazze’yi yaşanılmaz bir yer haline getirmeye çalışıyor” denildi.

GAZZE ÖLÜYOR, İNSANLIK SEYREDİYOR - ZULME DUR DIYECEK ÜMMET NEREDE?
İtalya'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısı: ''Filistin Devleti tanınmalıdır; ikiyüzlülük perdesi çoktan yırtıldı''
Filistin ölüyor sessiz kalmayın! - Soykırıma ortak olmayın, yargılanırsınız! - Avrupa değerleri nerede?
Kendinizden utanmalısınız!
AB'ye İsrail'le suç ortaklığına ''şimdi son ver'' çağrısı: "Bu soykırım Avrupa silahlarıyla gerçekleştiriliyor"

Okunma Sayısı: 1036
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yılmaz Yılmamış

    8.4.2025 00:27:43

    Bölgede birkaç müslüman ülkenin gerçek müslüman hükümetleri olsa..

  • Hüseyin İlhan

    7.4.2025 10:08:20

    Son yıllarda her anımız bu din kardeşlerimizin acıları ile doludur. Bu neden,nasıl oldu diye düşünüp hadiseleri hatırlayarak tahlillerini yaptığımda en büyük sorumluluğun,suçun da ülkem idaresinden olduğunu bir değil yüzlerce delili ile görmek içimi acıtıyor,kendimizi affetmek şöyle dursun yarın ruz'i mahşerde yüce rabbimize nasıl hesap vereceğimizden uykularım kaçıyor,boğazım düğümleniyor,gözlerimden yaşlar geliyor. Bugünkü tablo ne acı ki milletimiz ve ülkemiz üzerinde santarç oyunu oyanayanalrın hedeflediklerine ulaştıklarını görerek müteessir oluyorum. 28 Şubat yaşanmasa bu iktidar olmazdı.Bu iktidarın FİLİSTİN'lileri katledenlere verdiği desteği başka bir iktidar asla ama asla veremezdi.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Böyle mi olmalıydı?

AKP Kıbrıs’ı da gözden çıkardı

Trump ne demek istedi?

İktidar ipe un seriyor

Gençleri tahliye edin

Avrupa, ‘beyin göçü’ bekliyor

Gişelerdeki kazalara ilişkin uzmanlardan açıklama

Gazze'de soykırım aralıksız sürerken İsrail, vergileri çalıyor, yardımlara izin vermiyor; yaşlı, kadın ve çocukları özellikle hedef alıyor!

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 3645'e, yaralı sayısı da 5017'ye yükseldi

MEB: 'Yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı haberlere itibar etmeyin

Bir dava adamının hayatı: Mehmet Kutlular #2

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Kongo'da ölü sayısı 33'e yükseldi

Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Japonya: ABD'deki yatırım kapasitemiz zayıflayacak

"Gazze'de savaş çok gecikmeden sona erecek"

İsrail, Gazze'yi 4 koldan kuşatıyor

Ortak basın toplantısı iptal edildi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Onların maksadı dine zarar değildir”
Ahmet BATTAL

Trump eniştesine Erdoğan’ı övmüş!
Genel

Böyle mi olmalıydı?
Cevher İLHAN

Hukuka darbeye AB ikazı
M. Latif SALİHOĞLU

Yatıştırma vazifesi
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

Çekilen sıkıntıların asıl sebebi
Şükrü BULUT

Dirilişi Avrupa’dan izlemeye ne dersiniz?
Ali FERŞADOĞLU

“Siyasallaştırma” ve “dünyevîleştirme” tuzakları
Genel

Trump ne demek istedi?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.