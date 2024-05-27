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27 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gerçek bir soykırım

27 Mayıs 2024, Pazartesi 03:13
İSPANYA SAVUNMA BAKANI MARGARİTA ROBLES, “İSRAİL GAZZE’DE GERÇEK BİR SOYKIRIM YAPIYOR” DEDİ. ROBLES, FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASININ BARIŞA YÖNELİK BİR TAAHHÜT OLDUĞUNU DA SÖYLEDİ.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İsrail’i Gazze’de Filistinlilere karşı “gerçek bir soykırım” yapmakla suçladı. İspanya devlet televizyonu RTVE’ye demeç veren Robles, “Gazze’de olup bitenler gerçek bir soykırım.” ifadesini kullandı. İspanya’daki sol koalisyon hükümetinde bu zamana kadar koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakından olan bakanlar İsrail’e sürekli olarak “soykırım” suçlaması yaparken, Robles ile ilk defa koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) bir bakan İsrail’in Gazze’de “soykırım yaptığını” dile getirdi.

Filistinin tanınması barışa yönelik bir taahaüt

Margarita Robles açıklamasında, “Filistin devletinin tanınması, barışa yönelik bir taahhüttür, iki devletin bir arada yaşamasına yönelik bir taahhüttür. Bu, İsrail devletine karşı değildir. Saygı duyduğumuz insanlar olan İsraillilere karşı değildir. Bu, Gazze’deki şiddete son verilmesine, barışa yönelik bir taahhüttür.” cevabını verdi.

Haber Merkezi

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Yüzlerce aileyi daha evsiz bıraktı

İsrail’in aralıksız süren bombardımanı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yüzlerce Filistinli aileyi yerinden etti. saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı ve civar mahallelerdeki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli, yerle bir olmuş evlerin arasından göç ediyor. Cibaliya ve çevresinden yerinden edilen Filistinliler, kendilerini ve ailelerini barındıracak güvenli bir yer bulmakta zorluk yaşıyor. Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi’nin açıkladığı bilgilere göre, iki milyon Filistinli savaş sırasında evlerinden çıkarıldı. İnsani açıdan zor bir durumda olan Filistinli aileler kiliselerin yanı sıra okullarda, çadırlarda, kültür merkezlerinde yaşıyor.

Gazze - aa

 

 

AA

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