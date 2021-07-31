Grönland'da rekor miktarda buzul eridi

Bilim insanları Arktik boyunca yükselen sıcaklıklar nedeniyle Grönland'da çarşamba günü, ABD'nin Florida eyaletini 5,1 cm suyla kaplayacak kadar büyük miktarda buz erimesi yaşadığını kaydetti.

Bu, Grönland için 1950'den bu yana tek bir günde yaşanan üçüncü en büyük buz kaybı oldu. Diğer iki rekor yine son on yıl içinde,2012 ve 2019'da gerçekleşmişti.

Araştırmacılar daha fazla buz kaybı olabileceğine dikkat çekerek, hızlı erimeye Arktik adası üzerinde hapsolan sıcak havanın neden olduğunu ve bunun da atmosferik dolaşım düzenlerindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirtiyor.

Verilere göre yalnızca bir gün içerisinde yaklaşık 22 gigaton buz eridi ve bunun 12 gigatonu okyanusa akarken, 10 gigatonluk kısmı yeniden donabileceği yerlerde kaldı.

Danimarkalı Arktik araştırma kurumlarından oluşan bir grup olan Polar Portal, resmi hesaplarından paylaştıkları mesajda gelişmeyi "büyük erime olayı" olarak nitelendirdi.

Grup, bu hacmin 2019'daki tek günlük rekor buz erimesinden daha az olmasına rağmen, daha geniş bir alanı kapsadığını söyledi.