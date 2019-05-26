Guaido ve Maduro müzakerelere devam edecek

Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak için hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Norveç'teki müzakere masasına geri döneceği duyuruldu.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın siyasi aktörlerinin Norveç'in ara buluculuğunda yürütülen müzakere sürecini devam ettirme kararı aldığı ve önümüzdeki hafta Oslo'da bir araya gelecekleri belirtildi. Bakanlık ayrıca Venezuelalı tarafların ortak noktada buluşması için Norveç'in çabalarına devam edeceğini vurguladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mayıs ayının başında yapılan görüşmelerin ilk turu için barışçıl bir gündem oluşturmayı umuyoruz diye konuşmuştu. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkan Juan Guaido ise anlaşmanın Maduro'nun koltuğunu bırakmasına bağlı olduğunu dile getirmişti. Euronews Türkçe

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