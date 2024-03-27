Gustavo Petro: İsrail, BMGK'nin kararına uymazsa diplomatik ilişkileri keseceğiz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini söyledi.

Petro, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İsrail, Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri keseriz." ifadesini kullandı. Dün yaptığı açıklamada da Petro, "İsrail'in bu ateşkes kararını bozması durumunda dünya milletlerini o ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmeye davet ediyorum." demişti. BMGK'de Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı dün kabul edilmişti. Karar tasarısı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı. Gazze'yi Hiroşima'ya benzetmişti Gazze'de açlıktan ölen Filistinliler hakkındaki bir haberi sosyal medya hesabı X'te alıntılayan Petro, "ABD, Hiroşima'ya atom bombası attığında orada 77 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. Bugün Japonya'dan çok daha küçük bir ülkede, Filistin'de, yani Hiroşima'dan da küçük bir şehirde: Gazze'deki bombardımanda 32 binden fazla insan öldü. Aynı hikaye." ifadelerini kullandı. Petro, Gazze'de sebep olunan yıkıma dikkati çekerek, "Dünyanın büyük başkentleri, insanlığa kendi buyruklarını empoze etmek için devasa askeri güçlerini bilinçsizce harcıyor." değerlendirmesinde bulundu. AA

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