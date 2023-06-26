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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hacılar Arafat’ta

26 Haziran 2023, Pazartesi 22:41
Mukaddes topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan Hacı adaylarının haccın rükünlerinden Arafat vakfesi için Arafat’talar.

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Mukaddes topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adaylarının haccın rükünlerinden Arafat vakfesi için Arafat’talar. Türk hacı adaylarını Arafat’ta misafir edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Hacı adaylarının hiçbir konuda sorun yaşamamaları için azami özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, Mekke’de hizmet veren sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat’ta da hizmetlerine devam edecek.

Ulaşım

Mekke’nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat’a ilişkin en önemli çalışmalardan biri de ulaşım konusu. Önceki gün başlayan intikaller için Başkanlık, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat’ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirdi. Hacı adaylarının intikallerinde sorun yaşanmaması için otobüslerle 3’er tur yapıldı.

Klimalı yüksek çadırlar

Hacı adaylarının Arafat’ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı. Hacı adaylarının mevsimsel şartlar nedeniyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı. Mukaddes topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri kafile başkanları tarafından irşat programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Bu doğrultuda Arafat’ta da çevre temizliği konusuna özen gösterildi, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi.

Sahra hastanesi kuruldu

Uzun yıllardır Mekke ve Medine’de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat’ta da devam ediyor. Bu doğrultuda Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu. Arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giderek ziyaret tavafı ve sa’y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.

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Trenler, çalışmaya başladı

Suudi Arabistan’daki mukaddes topraklarda Arafat, Müzdelife ve Mina’daki dokuz istasyon arasında hacıları taşıyacak trenler, 90 günlük hazırlıkların ardından dünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Suudi Arabistan’ın demir yolu şirketi SAR, son aylarda hacıların Arafat, Müzdelife ve Mina arasındaki ulaşımına hazırlanmak için tüm imkanlarını seferber etti. Yılda sadece hac mevsiminde faaliyet gösteren ve Arafat-Müzdelife-Mina arasında yolcu taşıyan trenlerin son bakım ve kontrolleri yapıldı. SAR ayrıca tren istasyonlarındaki kalabalıkları yönetmek için Arapçaya ek olarak İngilizce, Urduca, Türkçe ve Endonezce dahil olmak üzere çeşitli dilleri konuşan 7 bin 500’den fazla mevsimlik çalışanla sözleşme yaptı.

AA

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