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25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Hamaney de yaptırım listesinde

24 Haziran 2019, Pazartesi 22:00
ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısıyla İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, şöyle konuştu:

"Pek çok isimle birlikte İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalıyorum. Bugünkü adımımız, bir İHA'mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan birçok davranışının sonucudur." değerlendirmesini yaptı.

"Yaptırımlar Hamaney'i de etkiledi"

Trump, İran'ın hareket tarzındaki asıl sorumluluğun İran lideri Ali Hamaney'de olduğunu, bu sebeple söz konusu yaptırımlardan onun da etkilendiğini ifade etti.

"İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." diyen Trump, Hamaney'in yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) üst düzey bazı isimlerini de yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

Bakan Zarif de yaptırım listesine eklenecek

Öte yandan, Trump'ın ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini aktardı.

Mnuchin ayrıca, Trump'ın imzaladığı kararnameyle paralel olarak İran Devrim Muhafızları Ordusundan üst düzey 8 isme yaptırım getirdiklerini söyledi. Mnuchin, DMO'nun hava, deniz ve kara kuvvetlerinden üst düzey 8 komutanın listeye eklendiğini ifade etti.

Mnuchin, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine yapılan saldırılardan sorumlu tuttuklarını belirttiği DMO komutanı Ali Reza Tangsiri, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinden sorumlu tuttukları DMO'nun hava kuvvetleri komutanı Amirali Hajizadeh ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne destek verdiği gerekçesiyle DMO'nun kara kuvvetleri komutanı Mohammad Pakpour'un yaptırım listesine alındığını kaydetti.

Buna ilaveten DMO komutanlarından Abbas Gholamshahi, Ramezan Zirahi, Yadollah Badin, Mansur Ravankar ve Ali Ozma'i de aynı şekilde yaptırım listesine eklendi.

ABD'nin finansal yaptırım listesine eklenen Hamaney ve diğer İranlı komutanlar ABD finans sisteminden tamamen izole edilirken, bu kişi ve unsurlarla iş yapan kişi ve kurumlar da ABD'nin yaptırımlarına maruz kalabilecek. 

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

AA

Etiketler: abd, iran
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