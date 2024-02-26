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26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

"Hamas'la anlaşmaya varılsa da Hizbullah'la savaş devam edecek"

26 Şubat 2024, Pazartesi 10:30
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'la Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese varılsa bile Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılara devam edeceklerini belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gallant, Yukarı Celile'de bulunan Safed'deki Kuzey Komutanlığına ziyarette bulundu.

Gallant, burada yaptığı konuşmada, "Aktivistleri hedef alıyoruz, Hizbullah liderlerini de hedef alıyoruz ve onlar da yerlerine koyacak başka kişileri arıyorlar. Ama size şunu söyleyebilirim ki hiçbir gönüllü yok. Herkes korkuyor. Durmayacak ve onları vuracağız." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için bir takas anlaşması yapıldığında ve saldırılar geçici olarak durduğunda buradaki (İsrail'in kuzeyinde) çatışmaların hafifleyeceğini düşünenler yanılıyor." diyen Gallant, saldırmaya devam edeceklerini ve hedeflerini gerçekleştirinceye kadar da bu saldırıları yoğunlaştıracaklarını aktardı.

Gallant, "Hedef basit. Hizbullah'ı olması gerektiği yere çekmek; ister anlaşma yoluyla isterse güç kullanarak." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Gallant 2 Şubat'ta da, kuzeyde halkın güven içinde yaşayacağı bir durum oluşmadan buradaki saldırıların sona ermeyeceğini dile getirmişti.

İsrail ile Hizbullah arasında sınırdaki çatışmalar devam etti

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar bugün de devam etti.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının (İHA) Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida beldesinde bir grup Hizbullah mensubunu bir binadan ayrıldıkları sırada tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, binadan ayrılan Hizbullah mensupları ile bölgedeki 2 askeri binanın İHA'larla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca son saatlerde, Lübnan'dan İsrail'in Kiryat Şmona, Margaliot, Cebel er-Rus, El-Menara ve El-Malikiye bölgelerine roket atıldığı bilgisini geçti.

Öte yandan Hizbullah da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak El-Malikiyye'de İsrail askerlerinin konuşlandığı iki binanın hedef alındığını duyurdu.

Bir diğer açıklamada da El-Menara'da da yine İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın vurulduğu kaydedildi.

AA

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