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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Trump: Hürmüz Boğazı’na ‘Trump Boğazı’ demeliyiz

10 Eylül 2026, Perşembe 09:46
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıklarını ve Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiklerini öne sürerek, "Bence bundan sonra Hürmüz Boğazı’na ‘Trump Boğazı’ demeliyiz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin açılışında yaptığı konuşmada İran’la yaşanan gerilime değindi. ABD İran’a karşı verilen savaşı kazandığında petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceğini ifade eden Trump, "Bu savaşı kazanacağız. Zaten kazanıyoruz. Hürmüz Boğazı’nı biz kontrol ediyoruz. Bence bundan sonra Hürmüz Boğazı’na ‘Trump Boğazı’ demeliyiz. Oradan bir kazanım sağlamalıyım. Trump Boğazı ismi gibi" ifadelerini kullandı. 

Trump, imalı bir şekilde İran liderlerinin de bu isim değişikliğine çok sevineceğini ifade etti. İran’ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıklarını ve ülkenin parçalanmakta olduğunu belirten Trump, "51 yıldır Orta Doğu’nun zorbası olan bir ülkeydiler, ama artık zorba değiller" diye konuştu.

5 bin dolarlık seçim vaadi

T24'ün haberine göre Trump, ayrıca Kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerini Cumhuriyetçi Parti’nin kazanması halinde vatandaşlara 5 bin dolar tutarında ödeme yapma vaadinde bulunarak, "Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi’ni hem de Senato’yu kazanırsa, muazzam ekonomik başarımız sayesinde, ABD’deki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar temettü dağıtacağım" dedi. Trump, tek şartının elde edilecek paranın ABD’de harcanması olduğunu söyledi.

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