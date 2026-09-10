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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Filipinler'de yolcu feribotunda yangın: 5 kişi öldü, 87 kişi kayboldu

10 Eylül 2026, Perşembe 10:11
Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 87 kişi kayboldu.

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, yetkililer, başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

Şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, kayıp 87 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

AA

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