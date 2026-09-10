İran'dan büyük misilleme: 9 ABD savaş uçağı vuruldu

İran’ın Ürdün’de ABD güçlerinin kullandığı Muwaffaq Salti Hava Üssü’ne düzenlediği balistik füze saldırısının bilançosuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıda 8 F-15 savaş uçağı ile bir A-10 Thunderbolt II’nin hasar gördüğü bildirildi.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların tırmandığı süreçte, İran’ın Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’nü hedef aldığı balistik füze saldırısının etkilerine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. ABD basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, saldırıda yaklaşık 8 F-15 savaş uçağı hasar gördü.

Üste bulunan bir A-10 Thunderbolt II saldırı uçağının ise çok daha ağır hasar aldığı, uçağın kanatlarından birini kaybettiği belirtildi.

Saldırıda ABD askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

PYNE: 9 ABD SAVAŞ UÇAĞI DEVRE DIŞI KALDI

Gelişmeyi X hesabından değerlendiren eski ABD Kara Kuvvetleri karargâh subayı ve ulusal güvenlik analisti David Pyne, saldırının ABD açısından önemli bir askeri ve mali kayba yol açtığını savundu. Pyne, İran’ın saldırısında toplam 9 Amerikan savaş uçağının devre dışı bırakıldığını öne sürdü.

ABD hava savunmasının saldırı sırasında kullandığı Patriot önleme füzelerinin maliyetini de hesaba katan Pyne, Washington’ın yalnızca bir günde yarım milyar doları aşan bir kayıp yaşadığını ileri sürdü.

30’DAN FAZLA PATRIOT FÜZESİ ATEŞLENDİ

Saldırı sırasında ABD kuvvetlerinin İran’dan fırlatılan balistik füzeleri engellemek için 30’dan fazla Patriot önleme füzesi kullandığı bildirildi.

Ürdün ordusu da İran’dan ülke hava sahasına yönelen 20 balistik füzenin 18’inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, iki füzenin ise yerleşim bulunmayan bölgelere düştüğünü açıklamıştı.

Patriot sisteminde kullanılan en gelişmiş önleyicilerden PAC-3 MSE’nin birim maliyeti ABD Kara Kuvvetleri’nin 2026 bütçe belgelerinde yaklaşık 3,87 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamada, yalnızca 30 Patriot füzesinin kullanım maliyeti 116 milyon doların üzerine çıkıyor. Ateşlenen füze sayısının 30’un üzerinde olduğu dikkate alındığında toplam maliyet daha da yükseliyor.

A-10 AĞIR HASAR GÖRDÜ

Saldırının en ağır hasar verdiği hava aracının A-10 Thunderbolt II olduğu bildirildi.

Yakın hava desteği görevleri için geliştirilen ve ABD Hava Kuvvetleri envanterinin en tanınan savaş uçaklarından biri olan A-10’un saldırıda kanatlarından birini kaybettiği belirtildi.

F-15’lerin ise farklı seviyelerde hasar aldığı aktarıldı.

Bu nedenle Pyne’ın “9 uçak devre dışı bırakıldı” ifadesi ile sahadaki uçakların nihai operasyonel durumuna ilişkin bilgiler arasında ayrım bulunuyor. ABD makamları uçakların toplam hasar maliyetine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilanço açıklamadı.

SALDIRI, ABD’NİN İRAN TANKERLERİNİ VURMASININ ARDINDAN GELDİ

İran’ın Ürdün’deki ABD üssünü hedef alan saldırısı, Washington’ın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğunu belirttiği 5 petrol tankerini vurmasının ardından gerçekleşti.

İran Devrim Muhafızları, ABD’nin operasyonuna karşılık olarak Ürdün’deki Amerikan askeri hedeflerinin balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı.

ABD ve Ürdün tarafından yapılan ilk açıklamalarda saldırıda Amerikan personeli arasında can kaybı bulunmadığı belirtildi.

MUWAFFAQ SALTI ÜSSÜ ABD İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Karar'ın haberine göre, Ürdün’de bulunan Muwaffaq Salti Hava Üssü, ABD’nin Orta Doğu’daki önemli askeri konuşlanma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Üste çok sayıda Amerikan savaş uçağı bulunurken, tesis ABD’nin bölgedeki hava operasyonlarında aktif biçimde kullanılıyor.