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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Depremzede anne Nurgül Göksu: "Çocuklarımın adaleti sağlansın"

10 Eylül 2026, Perşembe 10:26
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin can verdiği Ezgi Apartmanı davasında, bugün karar bekleniyor. Acılı anne Nurgül Göksu, “Benim çocuklarımın adaleti sağlansın. Benim çocuklarımın ölümüne sebep olanlar olası kasttan yargılanıp en ağır ceza ile müebbet hapis cezası alsınlar” dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin vefat ettiği Ezgi Apartmanı davasında, bugün karar bekleniyor. Oğlunu, gelinini ve 6 aylık torunu Asude'yi toprağa veren Nurgül Göksu, “Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti, üçü benim evladım. 6 aylık Asude'yi kaybettim. Ben 6 aylık Asude'yi, altından bezini çıkartmadan toprağa koydum. Benim çocuklarımın adaleti sağlansın. Benim çocuklarımın ölümüne sebep olanlar olası kasttan yargılanıp en ağır ceza ile müebbet hapis cezası alsınlar” dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin can verdiği Ezgi Apartmanı davasında, bugün karar duruşmasının yapılması bekleniyor.

"BU ADLİYEYE SANIKLARDAN ÇOK GELDİM"

Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve 6 aylık torunu Asude'yi kaybeden Nurgül Göksu, Kahramanmaraş Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Ben bu adliyeye sanıklardan daha çok geldim. Çünkü sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 700 gün boyunca firariydi. Biz her duruşmaya katıldık. Dile kolay, üzerinden dört yıl geçti. Her duruşmada hazır bulundum. Evlatlarımın adaleti için üç buçuk yıldan bu yana mücadele veriyorum. Bugüne kadar yemek yemedim, su içmedim. Uykular haram oldu bana. Düşünün, dile kolay, üç evladınızı kaybetmişsiniz. Üç evladınız toprağın altında ve bunların adaleti için mücadele veriyorsunuz."

HUKUKÇU ÇOCUKLARININ HAKKINI ARIYOR

Mahkeme savcısının sanıklar hakkında muhtemel kasttan ceza talep ettiğini hatırlatan Göksu, "Kamu personellerinin de olası kasttan yargılanmasını istiyorum. Çünkü o insanlar da benim çocuklarımın bile isteye görevlerini yapmayarak ölümlerine sebep olmuşlardır. Ben burada iki tane avukat evladını kaybeden bir anneyim. Çocuklarımın cübbesi elimde. Oğlum, canım oğlum, görüyor musun? Annen, senin katılman gereken duruşma salonlarında senin adaletin için dört yıldan bu yana mücadele veriyor. Sizlerin enkazın altında, altı aylık bebeğinle, eşinle son nefesini verirken çırpınarak hayatını kaybetmene sebep olan insanlar, Allah'ın izniyle az kaldı, cezalarını çekecekler. Gereken cezalar verilecek inşallah" dedi.

3.5 YILLIK DELİL NÖBETİ

Yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanına ve Adalet Bakanına seslenen Göksu, "Benim evlatlarım kolonları kesilen Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Üç buçuk yıldan bu yana kendim delil nöbeti tutup kesilen kolonu kendim buldum. Enkazda 12 gün boyunca nöbet tuttum. Buradan sesimi yetkililer duysun. Bu insanlar boş yere hayatını kaybetmiş olmasınlar" şeklinde konuştu.

"ÜÇ BEŞ YIL YATIP ÇIKMASINLAR"

Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin can verdiğini hatırlatan Göksu, "Üçü benim evladım. 6 aylık Asude'yi kaybettim. Ben 6 aylık Asude'yi, altından bezini çıkartmadan toprağa koydum. Benim çocuklarımın adaleti sağlansın. Benim çocuklarımın ölümüne sebep olanlar olası kasttan yargılanıp en ağır ceza ile müebbet hapis cezası alsınlar. Buradan Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Bu insanlar üç, beş yıl yatıp çıkmasınlar. 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre 53 binden fazla insan hayatını kaybetti. Biz yaklaşık dört yıldan bu yana adalet arıyoruz. Bu insanlar üç, beş yıl yatıp da çıkmasınlar. Bu insanlar boşuna hayatını kaybetmiş olmasınlar. Bu insanlara ceza indirimi verilmesini, bu insanların üç-beş yıl yatıp çıkmasını kabul etmiyoruz. Sayın Bakanım, lütfen sesimizi duyun" sözleriyle konuşmasını sürdürdü. Göksu, deprem sanıklarının birçoğunun hala firari olduğuna dikkat çektiği açıklamasında onların da gerekirse özel ekip kurulup yakalanmasını, adaletin sağlanmasını istedi. Kahramanmaraş-ANKA

Etiketler: Kahramanmaraş, deprem, Ezgi Apartmanı, Adalet
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