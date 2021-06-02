"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması

02 Haziran 2021, Çarşamba 14:11
Hamas yöneticilerinden Husam Bedran, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından, ateşkesin uzun soluklu olmasına ilişkin uzlaşının ulusal düzeyde ayrıntılı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Bedran, Filistin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin verdiği mülakatta, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese işaret ederek, "Ateşkes anlaşmasının uzun veya kısa diye belirlenmiş bir süresi yok." dedi.

Bedran, uzun soluklu bir ateşkes ya da başka bir duruma dair tüm düşüncelerin ulusal düzeyde ayrıntılı şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Heniyye, Kahire'ye gidiyor

Bedran, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Mısır'ın başkenti Kahire ziyaretine ilişkin şu an teknik düzenlemelerin yapıldığını, ziyaret tarihinin ise henüz netleşmediğini aktardı.

Hamas yöneticisi, Heniyye'nin Kahire ziyaretinde ateşkesin güçlendirilmesi ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların yansımalarının yanı sıra Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi dosyalarının da gündemde olacağını belirtti.

"Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu herkes bilmeli"

Kudüs dosyasının Hamas için özel bir önemi olduğunun altını çizen Bedran, "Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu ve aşılmasının mümkün olmadığını herkes bilmeli." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin geleceğine ilişkin özel şartları olduğunu ifade eden Bedran, "özellikle işgal güçlerinin bu saldırgan davranışları gölgesinde kimsenin gelecekle ilgili bir garantisinin bulunmadığını" vurguladı.

Gazze'de çatışmanın alevlenmesinin temelde İsrail'in icraatlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyen Bedran, "Fakat yeni bir tırmanış için henüz vakit erken." dedi.

"Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılması halkımızın hakkıdır"

Bedran, Kahire'deki temel tartışma konularından birinin de 15 yıldır İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nin yeniden imarı olacağını belirtti.

"Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılması halkımızın hakkıdır." diyen Bedran, hiç kimsenin bu konuyu siyasi ya da şahsi çıkarlarıyla irtibatlandırmaya hakkı olmadığını vurguladı.

Bedran, "Altyapının tarumar edilmesine, sivil yerleşimlerin ve kentteki yüksek binaların yıkılmasına neden olan işgal güçlerinin imar konusuna müdahale etmeye ya da şartlar getirmeye hakkı yok." diye konuştu.

Hamas, Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı bir "takas" istiyor

Hamas'ın İsrailli esirler konusunu ateşkes ya da yeniden imara ilişkin konulardaki siyasi görüşmelerle irtibatlandırdığına ilişkin söylemlerin doğru olmadığını kaydeden Bedran, "Bu dosya kendi başına bağımsız ve tüm siyasi meseleler ya da alandaki çatışmalardan ayrı bir konu." dedi.

İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinli bulunduğunu hatırlatan Bedran, "Esirlerimizin İsrail hapishanelerinden kurtarılmaya hakları vardır. Dolayısıyla bu dosyanın son bulmasının bedeli de bilindiği üzere Filistinli esirlerin işgal hapishanelerinden çıkmasına götürecek bir takastır." yorumunu yaptı.

AA

Etiketler: Hamas, ateşkes, açıklama
Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devrik lider “bilinmeyen bir yere” götürüldü

    Mermer ocağı için ahırlarını yaktılar

    Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması

    Sri Lanka'da çevre felaketi: Tonlarca kimyasal kıyıya vurdu

    İBB'de önceki döneme ait imar yolsuzluğu iddiası

    İTO: Mayısta en çok limonun fiyatı arttı

    Ruhani: Viyana'daki toplantıda ABD ile temel mesele çözüldü

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    'İsrail, ABD'den 1 milyar dolarlık askeri yardım talep edecek'

    DSÖ, Çin aşısı Sinovac'a onay verdi

    Dolar / TL kuru tarihi rekorunu kırdı

    İstibdat reddiyesini ilk kez Said Nursî’de görüyoruz

    Yerli ve milli kumar

    Bir milyon üniversiteli işsiz

    Dünyada son 24 saat

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

    Çin Sağlık Komisyonu: Kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez bir insanda rastlandı

    Ekonomi büyüdü, cepler küçüldü

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski Said’den güncel mesajlar
    Abdurrahman AYDIN

    İstişare mi, yoksa meşveret ve şûrâ mı?
    Genel

    İstibdat reddiyesini ilk kez Said Nursî’de görüyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (1)
    Faruk ÇAKIR

    Çayları kim ısmarlıyor?
    Raşit YÜCEL

    Zalimlerin santranç oyunları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet, istibdadı şeytan gibi tel’in eder
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıksız beslenmenin ruh sağlığına yansımaları (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.