Hastanelerde mahsur kalanlar aç ve susuz

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 8 gün boyunca binlerce kişinin bulunduğu Şifa Hastanesi’ne sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verildiğini, bu süre zarfında da 4’ü prematüre bebek olmak üzere 51 hastanın öldüğünü duyurdu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in kuşattığı Şifa Hastanesi’nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor.” ifadelerine yer verdi. Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, “Bu süre zarfında 4’ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü.” bilgisini paylaştı. AA

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