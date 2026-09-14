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14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İsrailli bakandan "NAZA"nın yönetmenlerine tehdit

14 Eylül 2026, Pazartesi 00:52
İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, "NAZA" belgeselinin Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "jüri özel ödülü" almasını "şoke edici" bulurken, belgeselin Oscar ödüllü yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti.

 

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" belgeselinin Oscar ödüllü yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti.

BELGESEL HAKKINDA ÇİRKİN YORUM

Zohar, X hesabından, "iğrenç" olarak nitelediği "NAZA" belgeselinin, Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmesinin "şoke edici" olduğunu iddia etti. Filistinlileri hedef alan gözetleme ve uzaktan öldürme mekanizmalarında görev almış İsrail ordusu mensuplarının itiraflarına yer veren ve Gazze'deki askeri saldırıları soykırım olarak ele alan "NAZA" belgeselinin, "vatana ihanet" anlamına geldiğini öne süren Zohar, yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor'un vatandaşlıklarının ellerinden alınması için derhal harekete geçeceğini belirtti.

FİLMİN ADI DEHŞETİN BELGESİ

 

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" filmi layık görülmüştü. Filmin adı "NAZA", erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor. Bu kısaltma bile İsrail ordusunun uygulamalarının dehşetini belgeliyor.

ÜÇ YIL BOYUNCA GİZLİCE ÇEKİLDİ

Belgesel, 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi ve katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi. Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

SALDIRILARIN AYRINTILI ANLATIMI VAR

Yapımdaki kişiler, İsrail ordusunun saldırılarında kullanılan gözetleme sistemlerini ve uzak mesafeden bombalamayı ayrıntılı olarak anlatıyor. Onlara göre, bu operasyonda yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedefleri tespit ediliyor ve çoğu zaman içinde ailelerin bulunduğu bilindiği halde evler ve daireler bombalanıyor.

SOYKIRIMIN DOĞRUDAN ŞAHİTLERİ

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı. Belgeselde konuşanlardan bir kısmının, gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtildi.

 

AA

Etiketler: Naza, Venedik Film Festivali, İsrail, Yuval Abraham, Rachel Szor, Miki Zohar
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