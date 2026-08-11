Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “...Benden size bir hidâyet rehberi geldiğinde, kim Benim gösterdiğim yola uyarsa, sapıtmaz ve bedbaht da olmaz.” Tâhâ Sûresi: 123 HADİS: Sarhoş eden her şey içkidir. Her sarhoş edici şey de haramdır. Dünyada içki içen ve içmeye devam ederken tevbe etmeksizin ölen kişi ahirette Cennet şarabını içemez. Camiü’s-Sağir, No: 3020

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