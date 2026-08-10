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Üreticiye ceza

10 Ağustos 2026, Pazartesi 23:14
Artan maliyetler ve düşük ürün fiyatları çiftçiyi üretimden koparıyor. Sigortalı çiftçi sayısı 562 bine gerilerken, sektörün bankalara borcu 1,5 trilyon liraya dayandı.

Türkiye tarımı son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Maliyetler altında ezilen çiftçi, ürettiğinin karşılığını alamıyor. Tarlayı ekmek, hasadı yapmak için bile borca giren üretici ‘artık yeter deme’ noktasına geldi. Sigortalı işçi ve çiftçi sayısı son 17 yılda dip yaptı. 2009’da 1 milyon 14 bin olan sigortalı çiftçi sayısı şu anda 562 bin 120’ye düşmüş durumda. Nefes’in haberine göre, toplam nüfus içinde son 17 yılda çiftçi oranı yüzde 10.7’den yüzde 5.23’e geriledi.

Depodaki elmaya haciz

Tarımsal üretimde girdi maliyetleri de durdurulamıyor. Çiftçi mazotu, gübreyi, ilacı, tohumu, elektriği krediyle alıyor. Hasat zamanı geldiğinde ise ürün değerine para etmiyor. Borçlarını ödeyemeyen üreticinin traktörü, tarlası, dalındaki ürünü, şimdi de depodaki elması haczediliyor. Tarım sektörünün bankalara olan borcu son bir yılda yüzde 38 artışla bu yıl haziran döneminde 1 trilyon 459 milyar liraya yükseldi. Çiftçinin takibe düşen kredi miktarında ise son bir yılda devas artış yaşandı. 2025 Haziran’da bankaların takibe aldığı çiftçi borcunun miktarı 7 milyar 653 milyon lirayken bu yıl aynı dönemde 3 kattan fazla artış göstererek 25 milyar 515 milyon liraya fırladı.

“Tarlayı, traktörü sattık”

İzmir’in Kınık ilçesinde domates, biber, pamuk ve mısır üretimi yapan çiftçiler, artan girdi maliyetleri, düşük ürün fiyatları ve iklim koşullarının neden olduğu verim kaybı nedeniyle üretimden çekilme noktasına geldiklerini söyledi. 20 yıllık çiftçi Sefa Köken, “Her sene umutlarımızı toprağa ekiyoruz ama her yıl borçlarımız daha da büyüdü. Tarlaları, traktörleri, ekipmanları sattık. Hiçbir şey kalmadı” dedi. Kınık’ta çiftçilik yapan 48 yaşındaki Ahmet Mısırlıoğlu da çiftçinin ürünü ile sanayide oluşan fiyat arasındaki farka dikkat çekerek, “Bizim tarlamızdayken çiftçi malı bir nevi enayi malı. Bizden çıktığı anda sanayi malı oluyor. Bizim satmış olduğumuz salçalık domatesin küspesi hayvancıya iki katı fiyata satılıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

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