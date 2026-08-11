Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
آنارشى هيچ بر حقّى طانيماز، إنسانيت سجيهلرينى جاناوار حيوانلرڭ سجيهسنه چويرر. آخر زمانده گلهجك يأجوج و مأجوجڭ قوميتهسى، آنارشيستلر اولديغنه قرآن إشارت ايدييور.
Nurdan Katreler
Anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanların seciyesine çevirir. Âhirzamanda gelecek Ye’cüc ve Me’cüc’ün komitesi, anarşistler olduğuna Kur’ân işaret ediyor.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 488