Çiftçinin emeği icra masasında

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin yaşadığı ekonomik çıkmazın tarladan depoya kadar uzandığını belirterek, geçen ay dalındaki domateslere uygulanan hacizlerin ardından bu kez soğuk hava deposunda elmaların icra yoluyla satışa çıkarıldığını söyledi.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Üreticinin borcunu çeviremez hale geldiğini söyleyen Gürer, “Çiftçi artık ürettiği ürünü satamıyor, borcunu çeviremiyor ve sonunda emeği icra masasında satışa çıkarılıyor” dedi. “Satışa çıkarılan sadece 65 ton elma değil, çiftçinin umudu, emeği ve geleceğidir” diyen Gürer, şunları söyledi: “Bir üreticinin ürününün icra yoluyla satılması, üreticinin ürününün değeri altında işlem görmesine de neden olabilecektir. Her ay farklı bir ilde, farklı ürünler için haciz haberleri geliyor. Çiftçi üretirken değil, borcunu nasıl ödeyeceğini düşünerek yaşamaya çalışıyor.”

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