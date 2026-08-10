Savaş zemini öncesinde başladık - İİT'den memnuniyet - “Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

​Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili tartışmaların “şu andaki savaş zemininin öncesinde” başladığına dikkati çekti.

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

Diğer İslâm ülkeleri de katılsın

Fidan konuyla ilgili “Orta Doğu’daki sistemsizlik uzun zamdır takip ettiğimiz ve uzun süredir kafa yorduğumuz bir husustu.Bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha avantajlı olduğunu düşündük. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç vardı. Bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi ya da en azından durdurulması, bölge halkının refahının ilerletilmesi için bir irade var. Daha çok başındayız. Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklarla ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum” dedi.

Ankara - aa

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İİT'den memnuniyet

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın imzasıyla yayınlanan açıklamada, söz konusu anlaşma, üç ülkenin bölgesel ve uluslararası işbirliğinin temellerini güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtan önemli bir stratejik adım olarak nitelendirildi. Anlaşmanın bölge ve İslam dünyasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi açısından temel bir dayanak oluşturduğu ifade edilen açıklamada, artan güvenlik tehditleri karşısında ortak hareket etme, üye ülkeler arasında dayanışma ve ortaklık anlayışını güçlendirme iradesinin önemine vurgu yapıldı.

İstanbul - aa

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“Anlaşma, Mecliste onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan ve üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tümüne yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması gündeme geldi. Muhalefet partileri anlaşmanın niteliğini "tehlikeli" ve "maceracı" olarak nitelendirirken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de eleştirilere cevap verdi. Zengin, "Taraflar arasında yazışmalar yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı üzerinden kurumsal olarak TBMM'ye gelecek ve Anayasa’nın 90'ıncı maddesine uygun olarak da Genel Kurul'da görüşeceğiz. Tüm siyasî partiler kendi görüşlerini ifade edecekler ve Meclisimizde onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiş olacak" dedi.

TBMM - Anka