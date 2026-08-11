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11 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Ümmetin reçetesi değişmedi - Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Hutbe-i Şamiye”yi hatırlattı

11 Ağustos 2026, Salı
Prof. Dr. Mehmet Görmez, Emevî Camii’nde Bediüzzaman Said Nursî’nin Hutbe-i Şamiye’de işaret ettiği cehalet, fakirlik ve tefrikanın bugün de ümmetin önündeki engeller olduğunu belirterek, çözümün ilim, amel ve birlik olduğunu söyledi.

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İstanbul - Naciye Kaynak

Suriye Evkaf Bakanı Ebu’l-Hayr Şukri’nin davetlisi olarak Şam’ı ziyaret eden ve bazı temaslarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez’in ülkedeki son durağı Emevî Camii oldu. Cuma namazı sonrası camide bulunanlara hitaben bir konuşma yapan Görmez, Bediüzzaman Said Nursî’nin Hutbe-i Şamiye adlı eserine ve bu eserdeki tavsiyelere dikkat çekti.

Bediüzzaman’ın Şam mesajı 

Konuşmasında Bediüzzaman Said Nursî’nin 1908’de Emevî Camii’nde verdiği hutbeye değinen Görmez, “115 yıl kadar önce, İslâm ümmetinin en ağır imtihanların birinden geçtiği zor bir dönemde, bu şehir ve bu Emevî Camii büyük bir meclise şahit oldu. İslâm dünyasının dört bir yanından seçkin âlimler Şam’da bir araya gelmişti. O mecliste Türkiye’den Anadolu’dan, bugün sizin huzurunuza geldiğim topraklardan gelen genç bir âlim vardı. Adı Said’di. Bu mübarek caminin minberinde, büyük âlimlerin oluşturduğu bir topluluğun ve binlerce Müslümanın huzurunda, daha sonra “Hutbe-i Şamiye” adıyla meşhur olacak tarihî hutbesini irad etti” şeklinde konuştu. 

Ümmete ümit çağrısı

Bediüzzaman Said Nursî’nin, Hutbe-i Şamiye’de ümmete, bugün de canlılığını koruyan bir dizi büyük hakikati hatırlattığını ifade eden Görmez, “Bunların başında ümitsizliği öldürmek ve umudu diriltmek geliyordu. Ümitsizlik mü’minlerin karakterinden değildir. Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek iman ehlinin ahlâkından değildir” sözleriyle konuşmasını sürdürdü. 

Hastalık da tedavi de aynı

Bediüzzaman’ın hutbesinde, İslam âleminin başında “üç büyük düşman” olarak “cehalet, fakirlik ve tefrika”yı gördüğünü, bunları ortadan kaldırmak için gerekenler olarak “ilim, amel ve birlik”i gösterdiğini aktaran Görmez şunları dile getirdi: “Bugünkü halimiz Bediüzzaman’ın bu sözleri söylediği günlerde ümmetin içinde bulunduğu duruma ne kadar benziyor. Hâlâ bu hastalıklar ilerlememizin önündeki engellerdir. Hâlâ bunların tedavisi aynıdır: Cehaleti dağıtacak ilim, fakirliği ortadan kaldıracak çalışma, tefrika ve bölünme sayfasını kapatacak birlik.” 

Şam ayağa kalkarsa ümmet ayağa kalkar

Görmez konuşmasında ayrıca Şam’ın İslâm âlemindeki önemine de değindi. Görmez, “Şam, Kudüs’ün emanetini taşır. Şam, Kudüs’ün kapısıdır. Mekke’nin mukaddesliğinin gölgesinde yaşar. Medine-i Münevvere’nin ruhunu solur. Şam’ın kalbinde İstanbul’un ruhu vardır. Şam, İslâm dünyasının farklı uçlarını birbirine bağlayan bir köprüdür. Bu sebeple ey kardeşlerim; Şam ayağa kalkarsa yalnızca bir şehir ayağa kalkmış olmayacaktır. Onunla birlikte bir ümmetin hafızası da ayağa kalkacaktır. Müslümanların gönüllerinde yeni bir umut doğacaktır” dedi.

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Etiketler: bediüzzaman, said nursi, risale-i nur, ihtida, tefsir, mehmet görmez, külliyat, hutbe-i şamiye
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