“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

TBMM, 1 Ekim 2025’de başladığı ve 1 Temmuz’dan itibaren ise uzatma kararı aldığı yasama yılının sonuna geldi. Genel Kurul’da bugün “çerçeve yasa” olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri yapılacak.

Bu teklifin kanunlaşmasından sonra Meclis tatile girecek. Adalet Komisyonu’nda 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30’da görüşmelerine başlanan ve ertesi gün 09.00’a doğru komisyonda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, yürürlük maddeleriyle birlikte 12 maddeden oluşuyor. MGK kararı şartıyla yürürlük süresi başlıyor. Teklife göre, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiilî varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlanması gerekecek. TBMM - Anka

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