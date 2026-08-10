Avrupa, kuruyan nehirleri konuşuyor

Avrupa’nın büyük nehirlerinde su seviyelerinin tarihî düşük seviyelere gerilemesi, ülkeleri tarım, taşımacılık ve içme suyu alanlarında zorlarken, alınabilecek tedbirler konuşuluyor.

Şiddetli sıcak hava dalgası ve orman yangınlarının ardından Avrupa’nın dört bir yanındaki nehirlerde su eksikliği yaşanıyor. Ren, Tuna ve Po nehirlerinde su seviyeleri tarihî ölçüde düştü. Bu nehirler yük taşımacılığı, tarım ve su temini açısından hayatî önem taşırken mevcut durum dikkat çekiyor. DW Türkçe’de yer alan konuyla ilgili haberde, Tuna boyunca yük ve yolcu gemilerinin bazı bölgelerde artık ilerleyemediği, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Hırvatistan’da kuruyan nehir yatağında batmış gemiler ve otomobillerin bile yeniden ortaya çıktığı aktarıldı.

TUNA’NIN NEREDEYSE TAMAMI RİSK ALTINDA

Resmî düşük su seviyesi bilgilendirme sistemi Niwis’e göre Tuna üzerindeki ölçüm noktalarının yalnızca yüzde 2,4’ünde düşük su seviyesi kaydedilmiyor. Almanya’nın batısındaki Kaub’da bulunan Ren ölçüm istasyonunda su seviyesi 24 santimetreyle rekor düzeye indi. Önümüzdeki günlerde bu değerin 17 santimetreye kadar düşmesi bekleniyor. Köln ve Düsseldorf gibi birçok yerde insanlar artık normalde güçlü akıntıların bulunduğu nehir yatağında yürüyebiliyor.

TEDBİRLER TARTIŞILIYOR

Siyasetçiler şu anda duruma kısa vadeli tedbirlerle karşılık vermeye çalışıyor. Romanya’da ordu, Cernavoda Nükleer Santrali’nin soğutma suyu ihtiyacını güvence altına almak amacıyla Tuna’nın bir kolundaki kayayı patlattı. Macaristan Başbakanı Peter Magyar geçen hafta vatandaşlara ve şirketlere elektrik tasarrufu çağrısında bulundu. Almanya düşük su seviyesi konulu bir konferans hazırlığında. Çevre örgütleri ise şu eleştirilerde bulunuyor: “Bunlar uzun vadede çok az yarar sağlayacak kısa vadeli önlemler.” Eleştirmenler, nehirler için düşünülen daha derin seyir kanallarının suyun akışını hızlandıracağını, yeraltı suyu seviyesini düşüreceğini ve taşkın ovalarının daha çabuk kurumasına yol açacağını savunuyor.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ BÜYÜK

Su krizi, kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasıyla hızlanan küresel ısınma sebebiyle daha da ağırlaşıyor. İspanya, Fransa, İtalya, Almanya ve Doğu Avrupa’da süren kuraklık, çiftçilerin milyonlarca hektarlık tahıl hasadını kaybetmesine yol açacak. Kurumuş tarlalar, kaybedilen ürünler ve susuz kalan nehir yatakları, kuraklığın en görünür sonuçları arasında yer alıyor.

Haber Merkezi