Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya tarımının ekonomik büyüklüğü 2024 yılında 5,2 trilyon dolara ulaştı. Ülkelerin zirai üretim değerleri üzerinden yapılan sıralamada Türkiye de dünyanın önde gelen tarım ekonomileri arasında yer aldı.

Türkiye, 92 milyar dolarlık tarımsal üretim değeriyle 6’ncı sıraya yerleşti. Türkiye’nin küresel tarımsal üretim içindeki payı ise yüzde 1,8 olarak hesaplandı. Listenin zirvesinde ise Çin bulunuyor. Çin’in 2024 yılındaki tarımsal üretim değeri 1,9 trilyon dolar olurken, ülke tek başına küresel tarımsal üretimin yüzde 35,6’sını gerçekleştirdi. Hindistan 573 milyar dolarla ikinci, ABD 451 milyar dolarla üçüncü, Brezilya ise 204 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı. Bu dört ülkenin toplam tarımsal üretim değeri, dünya genelindeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geliyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 504

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.