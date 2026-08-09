Asıl konu çocukları suça sürükleyen sebeplerdir

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocukların suça sürüklenmesinin yalnızca hukukî bir mesele olarak ele alınamayacağını belirterek, meselenin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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2024-2025 yıllarında 1 milyon 222 bin 610 çocuğun suça karıştığına dikkat çeken Gürer, ortaya çıkan tablonun son derece düşündürücü olduğunu ifade etti. Gürer, “Asıl sorgulamamız gereken konu ise çocukları suça sürükleyen nedenlerdir” dedi. Eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürer, çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen uygulamaların giderek ortadan kaldırıldığını söyledi.

Gürer, “Ezberci bir anlayışla yetiştirilen çocukların toplumsal hayata daha güçlü biçimde katılması mümkün değildir. Bugün 10 yaşındaki çocukların madde bağımlısı hâline gelmesine göz yuman anlayışın da sorumluluğu vardır” şeklinde konuştu.

Ankara - Mehmet Kara