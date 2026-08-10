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11 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

İran: Mekke Anlaşması’ndan endişe etmiyoruz

10 Ağustos 2026, Pazartesi 20:45
İran, geçen hafta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasından endişe etmediklerini, aksine bu ortaklığın “ABD’ye yönelik değişen algının göstergesi” olduğunu savundu.

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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bölge ülkeleri, güvenliğin satın alınabilecek bir mal olmadığının farkına vardı” denildi, geçmişte olduğu gibi bundan sonra “ABD’nin sağladığını iddia ettiği güvenliğe bel bağlanamayacağı” kaydedildi. Anlaşma ile bölge ülkelerinin, güvenlik konusunda dış güçlere bel bağlamak yerine kendi imkanlarına daha fazla dayanma iradesi gösterdiğini belirten Bekayi, “Bölgenin jeopolitik ve tarihi gerçeklerine dayanan her plan, Siyonist düşmanın istikrarsızlık amaçlarını önlemeye katkı sağlar” dedi.

Haber Merkezi

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