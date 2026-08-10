İran: Mekke Anlaşması’ndan endişe etmiyoruz

İran, geçen hafta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasından endişe etmediklerini, aksine bu ortaklığın “ABD’ye yönelik değişen algının göstergesi” olduğunu savundu.

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Diğer İslâm ülkeleri de katılsın İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bölge ülkeleri, güvenliğin satın alınabilecek bir mal olmadığının farkına vardı” denildi, geçmişte olduğu gibi bundan sonra “ABD’nin sağladığını iddia ettiği güvenliğe bel bağlanamayacağı” kaydedildi. Anlaşma ile bölge ülkelerinin, güvenlik konusunda dış güçlere bel bağlamak yerine kendi imkanlarına daha fazla dayanma iradesi gösterdiğini belirten Bekayi, “Bölgenin jeopolitik ve tarihi gerçeklerine dayanan her plan, Siyonist düşmanın istikrarsızlık amaçlarını önlemeye katkı sağlar” dedi. Haber Merkezi

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