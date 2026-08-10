Rusya’nın Suriye’deki askerî dönemi sona eriyor

Suriye ile Rusya, yaklaşık 18 ay süren müzakerelerin ardından Moskova’nın ülkedeki iki stratejik askerî üssünün geleceği konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmayla Suriye, Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Limanı’ndaki sivil ve ticarî tesislerin yönetimini devralacak; askerî bölümler ise Rusya-Suriye ortak eğitim merkezlerine dönüştürülecek. Düzenleme, Rusya’nın Suriye’deki onlarca yıllık askerî varlığının sona erdiği olarak yorumlandı. Rusya, 2015 yılında doğrudan askerî müdahalede bulunarak Beşar Esad yönetiminin en önemli askerî destekçilerinden biri olmuştu. Hmeymim ve Tartus bu dönemde Rus operasyonlarının merkezleri haline gelmişti. Ancak Esad’ın Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Moskova’nın Suriye’deki askerî geleceği belirsizleşmişti. Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı verirken ülkedeki bazı askerlerini de kademeli olarak geri çekmişti. Haber Merkezi

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