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10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Haziran’da sıcaklık rekoru kırıldı

09 Temmuz 2024, Salı 23:47
Avrupa Birliği’ne bağlı İklim Değişikliği Servisi, Haziran 2024’ün art arda ortalama sıcaklık rekorunun kırıldığı 13. ay olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi, (C3S) geçen Haziran’ın hava değerlerinin kaydedilmeye başlamasından bu yana küresel olarak şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı. Haziran 2024, ayrıca küresel ortalama sıcaklığının üst üste rekor değere ulaştığı 13’üncü ay oldu. C3S’nin yayımladığı aylık rapora göre Haziran ayındaki sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde seyretti. İklim bilimciler 13 ay üst üste rekor sıcaklık serisinin yaşanmasını “olağan dışı” olarak nitelendirirken 2015 ve 2016 yıllarında da benzer küresel sıcaklıklar yaşandığına dikkat çekti.

Haber Merkezi

 

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